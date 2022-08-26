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В Україні створили Реєстр пошкодженого та знищеного під час війни майна: як він працюватиме

Фото: віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінінфраструктури та Мінцифри презентували Реєстр пошкодженого та знищеного майна. У ньому буде зберігатись інформація про житлові будівлі та інші споруди, що були зруйновані під час російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.

"Ці дані необхідні для того, щоб сформувати політику компенсації збитків та відбудови після перемоги України", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, реєстр буде наповнюватись даними за результатами обстежень будівель спеціальними комісіями, які створювали органи місцевого самоврядування або військово-цивільні адміністрації.

Як зазначив віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, навесні запустили прийом заявок про пошкоджене майно у Дії. Наразі українці подали понад 256 тисяч повідомлень про пошкоджене майно через застосунок і портал Дія.

"А сьогодні презентуємо реєстр, який буде зберігати цю інформацію. Вона допоможе створити ефективний план відновлення та компенсувати збитки українцям", - сказав міністр.

Нагадаємо, в липні Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект про списання боргів за кредитам на майно громадян, знищене під час війни.

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