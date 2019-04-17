В Украине создали оператора нового рынка электроэнергии

Кабинет министров Украины одобрил формирование новых структур для запуска реформированного рынка электрической энергии. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство распорядилось сформировать госпредприятие "Гарантированный покупатель" на базе одноименного филиала "Энергорынка" путем выделения имущества, прав и обязанностей для выполнения функций гарантированного покупателя электрической энергии.

Таким же образом образуется госпредприятие "Оператор рынка" на базе одноименного филиала "Энергорынка" для выполнение функций оператора рынка электрической энергии. Также сообщается, что предприятие будет преобразовано в акционерное общество. Создание соответствующих предприятий прописано в законе о рынке электрической энергии.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины определил государственный "Ощадбанк" уполномоченным банком рынка электрической энергии.

В конце января началось лицензирование производителей электроэнергии для запуска нового рынка.