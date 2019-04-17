В Україні створили оператора нового ринку електроенергії

Кабінет міністрів України схвалив формування нових структур для запуску реформованого ринку електричної енергії. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд розпорядився сформувати держпідприємство "Гарантований покупець" на базі однойменної філії "Енергоринку" шляхом виділення майна, прав та обов'язків для виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії.

Таким же чином утворюється держпідприємство "Оператор ринку" на базі однойменної філії "Енергоринку" для виконання функцій оператора ринку електричної енергії. Також повідомляється, що підприємство буде перетворено на акціонерне товариство. Створення відповідних підприємств прописано в законі про ринок електричної енергії.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України визначив державний "Ощадбанк" уповноваженим банком ринку електричної енергії.

В кінці січня почалося ліцензування виробників електроенергії для запуску нового ринку.