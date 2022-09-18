В Украине создали "горячую линию" для российских военных и их родственников

Отмечается, что в Украине был создан государственный проект "Хочу жить", чтобы помочь российским военным сдаться в плен ВСУ. Россиянам гарантируют безопасные условия содержания в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Таким образом, Украина сможет пополнить обменный фонд, чтобы вернуть домой защитников.

В рамках проекта запустила круглосуточную "горячую линию" для приема обращений от российских военных и их семей. Для получения информации следует звонить по номерам:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Также узнать необходимую информацию можно в Telegram-канале "Хочу жить".