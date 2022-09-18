UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине создали "горячую линию" для российских военных и их родственников

Фото: для россиян запустили "горячую линию" для сдачи в плен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине создали "горячую линию" для российских солдат и их семей. Солдаты РФ смогут безопасно сдаться в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Отмечается, что в Украине был создан государственный проект "Хочу жить", чтобы помочь российским военным сдаться в плен ВСУ. Россиянам гарантируют безопасные условия содержания в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Таким образом, Украина сможет пополнить обменный фонд, чтобы вернуть домой защитников.

В рамках проекта запустила круглосуточную "горячую линию" для приема обращений от российских военных и их семей. Для получения информации следует звонить по номерам:

  • +38 066 580 34 98
  • +38 093 119 29 84

Также узнать необходимую информацию можно в Telegram-канале "Хочу жить".

Напомним, родственников украинских пленных призвали не распространять личную информацию бойцов и предупредили о манипуляциях России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
военнопленныйВойна в УкраинеВойна России против Украины