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В Україні створили "гарячу лінію" для російських військових та їх родичів

Фото: для росіян запустили "гарячу лінії" для здачі в полон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні створили "гарячу лінію" для російських солдатів та їх родин. Солдати РФ зможуть безпечно здатися в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Зазначається, що в Україні створили державний проєкт "Хочу жить", аби допомогти російським військовим здатися в полон ЗСУ. Росіянам гарантують безпечні умови утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Таким чином Україна зможе поповнити обмінний фонд, щоб повернути додому захисників.

В рамках проєкту запустила цілодобову "гарячу лінію" для прийому звернень від російських військових та їхніх родин. Для отримання інформації слід телефонувати за номерами:

  • +38 066 580 34 98
  • +38 093 119 29 84

Також дізнатися необхідну інформацію можна в Telegram-каналі "Хочу жить".

Нагадаємо, родичів українських полонених закликали не поширювати особисту інформацію бійців та попередили про маніпуляції Росії.

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