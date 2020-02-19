В Украине создали Единую комиссию по вопросам политзаключенных

Кабинет министров Украины создал Единую комиссию по вопросам политзаключенных, удерживаемых в Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

По словам главы правительства, комиссия поможет качественно и своевременно оказывать помощь украинским гражданам, которые вернутся из российского плена, и координировать взаимодействие соответствующих органов власти.

"Работа Единой комиссии поможет максимально качественно и своевременно оказывать помощь, в частности материальную, тем, кто вернулся из плена. А также эффективно координировать взаимодействие органов государственной власти, которые ответственны за помощь тем, кто был лишен свободы", - пояснил он.

Гончарук отметил, что раньше, за вопросы политзаключенных отвечали две комиссии.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что следующий обмен пленными с Россией должен состояться до следующей встречи в нормандском формате. Украинские власти ожидают возвращения домой почти 200 человек.

Также РБК-Украина писало, что по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в Российской Федерации и оккупированном Крыму незаконно удерживаются 116 украинских политзаключенных.