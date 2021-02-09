В Україні створять резервне сховище держданих на випадок кібератаки
В Україні створять Національний центр резервування державних інформресурсів. Кабінет міністрів схвалив відповідну постанову.
Про це повідомляє урядовий портал.
"В умовах гібридної війни вірогідність кіберзагроз та кіберінцидентів є набагато вищою, а тому питання унеможливлення або зменшення подібних ризиків є пріоритетним завданням. Резервуючи державні дані, ми убезпечимось від втрати цих даних або спроб їх отримати", - пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Створення центру допоможе врегулювати зберігання державних даних.
"Належно функціонуватиме так зване сховище для резервного зберігання всіх документів, даних держзначення. І у разі видалення або пошкодження з ресурсу можна буде відновити все необхідне", - пояснив глава Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь.
Наццентр буде забезпечувати:
- безперервність роботи державних інформаційних ресурсів, резервного копіювання інформації;
- надійне функціонування серверів, системи зберігання даних та контроль за статистичними даними роботи фізичного захисту об’єктів, системи управління та моніторингу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністерство планує перевести в цифру багато державні послуги та реєстри. Через це відбудеться скорочення чиновників.