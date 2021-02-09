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В Україні створять резервне сховище держданих на випадок кібератаки

Новость на русском → Україна, Вівторок 09 лютого 2021 16:48
В Україні створять резервне сховище держданих на випадок кібератаки Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні створять Національний центр резервування державних інформресурсів. Кабінет міністрів схвалив відповідну постанову.

Про це повідомляє урядовий портал.

"В умовах гібридної війни вірогідність кіберзагроз та кіберінцидентів є набагато вищою, а тому питання унеможливлення або зменшення подібних ризиків є пріоритетним завданням. Резервуючи державні дані, ми убезпечимось від втрати цих даних або спроб їх отримати", - пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Створення центру допоможе врегулювати зберігання державних даних.

"Належно функціонуватиме так зване сховище для резервного зберігання всіх документів, даних держзначення. І у разі видалення або пошкодження з ресурсу можна буде відновити все необхідне", - пояснив глава Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь.

Наццентр буде забезпечувати:

  • безперервність роботи державних інформаційних ресурсів, резервного копіювання інформації;
  • надійне функціонування серверів, системи зберігання даних та контроль за статистичними даними роботи фізичного захисту об’єктів, системи управління та моніторингу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністерство планує перевести в цифру багато державні послуги та реєстри. Через це відбудеться скорочення чиновників.

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