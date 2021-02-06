В Украине создадут Центр противодействия дезинформации

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости борьбы с дезинформацией. Для этого создадут Центр противодействия дезинформации.

Об этом он заявил в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, создание такого хаба позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор.

"Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации - работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации", - сообщил он.

Ткаченко считает, что Украина не должна стать отражением России, прибегая к тем методам, которые они применяют.

"Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие", - считает он.

Также, по его словам, в марте презентуют стратегию противодействия дезинформации.

Напомним, президент Владимир Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Тараса Козака. Президент подчеркнул, что для введения санкций были "железобетонные аргументы".

Также РБК-Украина писало, что Аваков анонсировал публикацию документов СБУ о деятельности телеканалов 112, NewsOne и ZIK. Он добавил, что это может произойти уже в ближайшее время.