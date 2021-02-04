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СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" в ближайшее время, - МВД

Четверг 04 февраля 2021 23:12
СБУ сможет предоставить документы по "каналам Медведчука" в ближайшее время, - МВД
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Служба безопасности Украины предоставит документы по заблокированным каналам, принадлежащим Тарасу Козаку. Это может случиться уже в ближайшее время.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире "Право на владу".

Он заявил, что криминальный процесс по этому делу может быть длительным, однако блокировка каналов была необходима еще до конца расследования.

"Возникает серьезное подозрение у государства, что гражданин Х за счет денег державы-агрессора финансирует одно из средств массовой информации. Криминальный процесс с учетом всех наших законов идет некоторое время. Это процесс долгий. Мы можем дожидаться конца этого расследования, а можем сейчас защититься (это право предоставлено СНБО государства) и продолжать это расследование. Считаю, что в ближайшее время Служба безопасности сможет предоставить открытие документы, из которых всем все будет ясно.

Напомним, Аваков заявил, что ряд украинских средств массовой информации финансируются Россией. В частности, используются деньги, заработанные на территории так называемой "ДНР".

Ранее Аваков отреагировал на закрытие телеканалов и посоветовал не путать свободу слова с антиукраинской деятельностью.

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