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В Украине создадут территориальные комиссии для реструктуризации долгов ТКЭ за газ

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил положение о территориальных комиссиях, которые будут заниматься анализом и верификацией объема долгов предприятий теплокоммунэнерго за газ. Это необходимо для начала процесса реструктуризации долгов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства, которое транслировалось на Youtube.

Как напомнил премьер, на днях вступил в силу закон, который предусматривает осуществление реструктуризации долгов теплокоммунэнерго за потребленный природный газ и поможет возместить задолженность, которая возникла из-за разницы в тарифах на тепло и горячую воду.

"Реализация закона - это еще один шаг к оздоровлению финансового состояния ТКЭ и их модернизации. Местным властям это позволит сбалансированно решить вопрос с тарифами на тепло и горячую воду в собственных громадах. Правительство больше не устанавливает соответствующие тарифы, а потому дает местным руководителям необходимый инструмент, чтобы такие тарифы были справедливыми для людей. Кроме того, подписанный закон позволяет предприятиям теплоэнергетики должным образом подготовиться и пройти отопительный сезон", - отметил Шмигаль.

Напомним, 27 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон " О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа".

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Кабинет Министров Украины