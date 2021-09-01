В Україні створять територіальні комісії для реструктуризації боргів ТКЕ за газ

Кабінет міністрів схвалив положення про територіальні комісії, які будуть займатися аналізом та верифікацією об’єму боргів підприємств теплокомуненерго за газ. Це необхідно для початку процесу реструктуризації боргів. Це необхідно для початку процесу реструктуризації боргів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду, яке транслювалося на Youtube.

Як нагадав прем'єр, днями набув чинності закону, який передбачає здійснення реструктуризації боргів теплокомуненерго за спожитий природний газ та допоможе відшкодувати заборгованість, яка виникла через різницю в тарифах на тепло та гарячу воду.

"Реалізація закону - це ще один крок до оздоровлення фінансового стану ТКЕ та їх модернізації. Місцевій владі це дасть змогу збалансовано розв’язати питання з тарифами на тепло та гарячу воду у власних громадах. Уряд більше не встановлює відповідні тарифи, а тому дає місцевим керівникам необхідний інструмент, аби такі тарифи були справедливими для людей. Крім того, підписаний закон дозволяє підприємствам теплоенергетики належно підготуватися та пройти опалювальний сезон", - зазначив Шмигаль.