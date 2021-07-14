В Украине создадут спецподразделение по расследованию преступлений, совершенных в условиях войны

Было подписано соответствующее постановление о создании спецподразделений.



Такие структурные единицы будут организованы в составе центральных аппаратов СБУ и Нацполиции, а также их региональных и территориальных органов в Донецкой и Луганской областях.

Эти подразделения напрямую будут работать с Департаментом надзора по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта офиса генпрокурора и соответствующими управлениями в Донецкой и Луганской областных прокуратурах.



"Сейчас только четверть уголовных производств относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта направлены в суд. Только около 20 касаются нарушения законов и обычаев войны", - заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, на недостатки расследования Украиной военных преступлений и преступлений против человечности указывал прокурор Международного уголовного суда в отчете за 2020 год.

"Эффективное же уголовное преследование за самые тяжкие преступления, в том числе против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, является обязанностью Украины в соответствии с ее международными обязательствами", - добавила Венедиктова.