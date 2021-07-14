В Україні створять спецпідрозділ по розслідуванню злочинів, вчинених в умовах війни

Була підписана відповідна постанова про створення спецпідрозділів.



Такі структурні одиниці будуть організовані у складі центральних апаратів СБУ та Нацполіції, а також їхніх регіональних та територіальних органів в Донецькій та Луганській областях.

Ці підрозділи напряму працюватимуть із Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора та відповідними управліннями у Донецькій та Луганській обласних прокуратурах.



"Наразі лише чверть кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту направлені до суду. Тільки близько 20 стосуються порушення законів і звичаїв війни", - заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, на недоліки розслідування Україною воєнних злочинів і злочинів проти людяності вказував прокурор Міжнародного кримінального суду у звіті за 2020 рік.

"Ефективне ж кримінальне переслідування за найтяжчі злочини, у тому числі проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, є обов’язком України відповідно до її міжнародних зобов’язань", - додала Венедіктова.