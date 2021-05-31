В Украине создадут президентский университет: когда стартует обучение

В Украине планируют создать президентский университет. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года.
Об этом заявил во время форума "Украина 30" министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
Он сообщил, какие там будут образовательные направления:
"Старт образовательного процесса -1 октября 2023 года. Если мы хотим, чтобы мы погрузились в мировое образовательное пространство - или третью неделю сентября или 1 октября, как во всем мире, если мы строим мировой, признанный президентский университет, он должен соответствовать всем трендам обучения, которые сегодня есть в мире", - сказал Шкарлет.
Отметим, сегодня на форуме президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского университета.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют создать общенациональный университет новейших технологий.