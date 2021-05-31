UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине создадут президентский университет: когда стартует обучение

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине планируют создать президентский университет. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года.

Об этом заявил во время форума "Украина 30" министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Он сообщил, какие там будут образовательные направления:

  • Информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;
  • Нанотехнологии;
  • Аэрокосмические технологии;
  • Биотехнологии и науки о здоровье;
  • Энергетические технологии;
  • Глобализация и международные коммуникации.

"Старт образовательного процесса -1 октября 2023 года. Если мы хотим, чтобы мы погрузились в мировое образовательное пространство - или третью неделю сентября или 1 октября, как во всем мире, если мы строим мировой, признанный президентский университет, он должен соответствовать всем трендам обучения, которые сегодня есть в мире", - сказал Шкарлет.

Отметим, сегодня на форуме президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского университета.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют создать общенациональный университет новейших технологий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины университетВладимир Зеленский