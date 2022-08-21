В Украине создадут полный мартиролог жертв российской агрессии, - Зеленская

В Украине появится полный мартиролог жертв российско-украинской войны среди гражданского населения.
Об этом заявила Елена Зеленская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первой леди Украины.
Проект получил название "Закрытые глаза". Главная задача мартиролога – сохранить память о погибших украинцах.
"Сейчас здесь более двух тысяч имен. Каждое имя – неописуемая боль. "Погибла вместе с сыном при обстреле", "погиб от минометного обстрела в собственном дворе", "угнан из дома и расстрелян". Ужас, когда видишь три одинаковых фамилии подряд, понимаешь: погибла вся семья", - подчеркнула Зеленская.
В мартирологе можно самостоятельно добавить информацию о погибшем человеке. Предполагается, что свидетельства такого количества жертв помогут достичь справедливости: чтобы международное сообщество признало Россию государством-спонсором терроризма.
Ранее мы сообщали, что первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед Конгрессом США. В своей речи она призвала передать украинским военным системы ПВО.
Также стало известно, что первая леди Украины Елена Зеленская встретилась со своей американской коллегой Джилл Байден в Белом доме.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.