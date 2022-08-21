В Украине создадут полный мартиролог жертв российской агрессии, - Зеленская

Об этом заявила Елена Зеленская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первой леди Украины.

Проект получил название "Закрытые глаза". Главная задача мартиролога – сохранить память о погибших украинцах.

"Сейчас здесь более двух тысяч имен. Каждое имя – неописуемая боль. "Погибла вместе с сыном при обстреле", "погиб от минометного обстрела в собственном дворе", "угнан из дома и расстрелян". Ужас, когда видишь три одинаковых фамилии подряд, понимаешь: погибла вся семья", - подчеркнула Зеленская.

В мартирологе можно самостоятельно добавить информацию о погибшем человеке. Предполагается, что свидетельства такого количества жертв помогут достичь справедливости: чтобы международное сообщество признало Россию государством-спонсором терроризма.