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В Украине создадут полный мартиролог жертв российской агрессии, - Зеленская

Фото: Елена Зеленская, первая леди Украины (facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Константин Широкун

В Украине появится полный мартиролог жертв российско-украинской войны среди гражданского населения.

Об этом заявила Елена Зеленская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первой леди Украины.

Проект получил название "Закрытые глаза". Главная задача мартиролога – сохранить память о погибших украинцах.

"Сейчас здесь более двух тысяч имен. Каждое имя – неописуемая боль. "Погибла вместе с сыном при обстреле", "погиб от минометного обстрела в собственном дворе", "угнан из дома и расстрелян". Ужас, когда видишь три одинаковых фамилии подряд, понимаешь: погибла вся семья", - подчеркнула Зеленская.

В мартирологе можно самостоятельно добавить информацию о погибшем человеке. Предполагается, что свидетельства такого количества жертв помогут достичь справедливости: чтобы международное сообщество признало Россию государством-спонсором терроризма.

Ранее мы сообщали, что первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед Конгрессом США. В своей речи она призвала передать украинским военным системы ПВО.

Также стало известно, что первая леди Украины Елена Зеленская встретилась со своей американской коллегой Джилл Байден в Белом доме.

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Вторжение России в УкраинуВладимир Зеленский