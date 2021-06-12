UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине создадут консультационные центры для обеспечения прав защитников Украины

Автор: Даша Харченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “О дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод защитников Украины”. Он предусматривает создание специальных консультационных центров.

Указ был опубликован на сайте президента.

При местных госадминистрациях планируют создать консультационные центры по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины с целью усиления обеспечения соблюдения гарантий защиты прав и основополагающих свобод лиц, которые отстаивали принципы демократии, права и свободы человека во время Революции Достоинства, участников боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно принимали участие в антитеррористической операции, принимали или принимают участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, лиц, которые осуществляли волонтерскую и правозащитную деятельность, других лиц, которые принимали или принимают участие в защите Украины".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за пандемии COVID-19 значительно возросло количество нарушений прав человека. Украинцы жалуются на необоснованные отказы органов власти в предоставлении информации.

РБК-Украина писало, что в 2020 году уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила на 40% больше жалоб о нарушении прав, чем в 2019 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины указправа человека