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В Україні створять консультаційні центри для забезпечення прав захисників України

Автор: Даша Харченко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ “Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод захисників України”. Він передбачає створення спеціальних консультаційних центрів.

Указ був опублікований на сайті президента.

При місцевих держадміністраціях планують створити консультаційні центри з питань забезпечення прав і свобод захисників України з "метою посилення забезпечення додержання гарантій захисту прав і основоположних свобод осіб, які обстоювали засади демократії, права та свободи людини під час Революції Гідності, учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, брали або беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, які здійснювали волонтерську та правозахисну діяльність, інших осіб, які брали або беруть участь у захисті України".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше повідомлялось, що в Україні через пандемію COVID-19 значно зросла кількість порушень прав людини. Українці скаржаться на необґрунтовані відмови органів влади у наданні інформації.

РБК-Україна писало, що в 2020 році уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова отримала на 40% більше скарг про порушення прав, ніж у 2019 році.

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