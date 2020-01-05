В Украине создадут единый туристический портал

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал создание единого туристического портала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

По словам украинского премьера, единый туристический портал, который будет работать онлайн и в телефонном режиме, будет создан на базе Министерства культуры, молодежи и спорта.

"Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это конечно сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь", - пояснил он.

Гончарук добавил, что создание единого туристического портале предусмотрено программой деятельности правительства, которая была утверждена в сентябре 2019 года. Работу туристического портала планируют запустить к осени 2020 года, а в регионах создадут локальные туристско-информационные центры.

Напомним, ранее сообщалось, что власти нидерландской столицы Амстердама приняли решение о введении нового налога для туристов. Так, с 1 января 2020 года туристам придется платить дополнительные 3 евро к существующему 7-процентному налогу на жилье. Новый налог является самым высоким в Европе.