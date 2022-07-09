В Украине создадут базу данных ДНК: кто получит к ней доступ

Как отмечается в сообщении, закон предусматривает создание государственной базы данных ДНК. Доступ к ней с целью проверки может быть предоставлен кругу правоохранительных органов и органов разведывательной деятельности.

"Закон регулирует процессы создания и функционирования учета геномной информации человека, совершенствует работу правоохранительных органов по расследованию преступлений и установлению лиц, их совершивших, позволяет улучшить работу по розыску пропавших без вести и идентификации неопознанных лиц", - говорится в сообщении.

Почему этот закон является важным именно сейчас

На сегодня специалисты экспертной службы МВД проводят молекулярно-генетические исследования, связанные с военными преступлениями военных РФ на территории Украины.

"Сейчас за четыре месяца войны назначено уже более 6 тысяч экспертиз по установлению личности, из которых около 40% уже выполнены. Именно поэтому сейчас чрезвычайно актуальным является создание инструмента для накопления и систематизации данной информации, придание ей правового статуса для использования как доказательной базы в процессе доказывания преступлений рашистов против Украины", - отметил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко.

База данных ДНК

Бондаренко рассказал, что мировой опыт по ведению подобных учетов свидетельствует о целесообразности создания единой базы данных ДНК. По такому принципу ведутся базы данных ДНК в США, Великобритании, Польше, Германии, Италии, Испании, Франции, в которых определено одного держателя и администратора базы данных ДНК.

Цель создания базы данных ДНК - это идентификация лиц, совершивших уголовные правонарушения и неопознанных тел (останков). На сегодня в базу данных ДНК вносится геномная информация, полученная при проведении судебных молекулярно-генетических экспертиз. Около 95% молекулярно-генетических экспертиз проводятся учреждениями Экспертной службы МВД.

Заместитель министра сообщил, что всего в базе данных сейчас находится на учете около 45 тысяч ДНК-профилей, более половины из которых установлены со следов, изъятых с мест совершения преступлений, и лишь одна четвертая ДНК-профилей в базе данных, - это образцы подозреваемых лиц.