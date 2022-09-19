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В Украине состоялся первый приватизационный онлайн-аукцион с начала войны: подробности

Фото: в Украине прошел первый приватизационный онлайн-аукцион с начала войны (иллюстрированное изображение agroreview.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине с начала полномасштабного вторжения России состоялся первый приватизационный онлайн-аукцион. Продали Кобыловолокский спиртзавод почти втрое дороже.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

По словам Умерова, со стартовых 25 млн гривен цена выросла до 70 млн. Все поступления по продаже пойдут на поддержку наших воинов.

Также завтра и послезавтра состоятся еще два аукциона:

  • Мариловский спиртзавод;
  • Борщевский спиртзавод.

"Это первый аукцион по продаже государственного имущества с 24 февраля и первый аукцион малой приватизации по новому закону. Стартовая цена была 25,2 млн грн. В аукционе приняли участие 6 участников. Торги завершились на сумме 70,2 млн грн. То есть цена выросла почти в 3 раза", - отметила народная депутат "Слуги Народа" Роксолана Пидласа.

Также Пидласа добавила, что завод пока не работает, однако после капиталовложения он сможет производить основные виды спиртов.

"Имеет потенциал к производству биоэтанола и DDGS - питательного корма для скота и минерального удобрения", - добавляет народный депутат.

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