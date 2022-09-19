В Украине состоялся первый приватизационный онлайн-аукцион с начала войны: подробности

По словам Умерова, со стартовых 25 млн гривен цена выросла до 70 млн. Все поступления по продаже пойдут на поддержку наших воинов.

Также завтра и послезавтра состоятся еще два аукциона:

Мариловский спиртзавод;

Борщевский спиртзавод.

"Это первый аукцион по продаже государственного имущества с 24 февраля и первый аукцион малой приватизации по новому закону. Стартовая цена была 25,2 млн грн. В аукционе приняли участие 6 участников. Торги завершились на сумме 70,2 млн грн. То есть цена выросла почти в 3 раза", - отметила народная депутат "Слуги Народа" Роксолана Пидласа.

Также Пидласа добавила, что завод пока не работает, однако после капиталовложения он сможет производить основные виды спиртов.

"Имеет потенциал к производству биоэтанола и DDGS - питательного корма для скота и минерального удобрения", - добавляет народный депутат.