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В Украине прошли учения с использованием Javelin

Николаевская область, Пятница 27 ноября 2020 08:47
В Украине прошли учения с использованием Javelin
Фото: военные учения (armyinform.com.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Николаевской области на полигоне "Широкий лан" прошли тактические учения. В ходе учений использовались ударные беспилотники Bayraktar TB2 и ПТРК Javelin.

Об этом сообщает "АрмияИнформ".

Военнослужащие продемонстрировали проведения учений батальонных тактических групп с боевой стрельбой в наступлении в урбанизованой местности, действия малых тактических групп, нанесение сосредоточенного ракетно-авиационного удара и т. п. Особое внимание уделено комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

В учениях активно использовали беспилотные летательные аппараты, которые осуществляли разведку и оказывали целеуказания на поражение целей противника. Также проверена способнось беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задание без практического нанесения ударов по целям.

Эффективное боевое применение продемонстрировали боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа Javelin и "Стугна".

Напомним, США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и оборудование к ним. Эти катера предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий.

Кроме того, в конце июня США передали Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin. Ракеты передали в рамках контракта, подписанного в декабре 2019 года.

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