В Украине сократили количество бюджетных мест в вузах

Госзаказ на подготовку специалистов сократили почти на 10%

Кабинет министров Украины сократил объемы государственного заказа на подготовку специалистов в заведениях высшего образования. Копия соответствующего документа есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, объем заказа на подготовку специалистов предусмотрен в количестве 191 100 человек, в том числе на дневной форме обучения - 171 355 человека. Это меньше утвержденных в 2017 году показателей на 9,6% и 9,5% соответственно.

В этом году предполагается за средства госбюджета подготовить почти 40 тыс. младших специалистов, более 78 тыс. бакалавров, более 62 тыс. магистров. В то же время незначительно увеличен заказ на аспирантов и докторантов. Кроме того, предусмотрено повышение квалификации для 214 тыс. человек.

На 2019 год проектные показатели приемов специалистов, научных и научно-педагогических кадров - 197 000 человек (из них на дневной форме обучения - 179 400 человек); в 2020 году - 202 500 человек (из них на дневной форме обучения - 189 600 человек).

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки Украины рассказали о специфике вступительной кампании-2018.