В Україні скоротили кількість бюджетних місць у вишах

Держзамовлення на підготовку фахівців скоротили майже на 10%

Кабінет міністрів України скоротив обсяги державного замовлення на підготовку спеціалістів у закладах вищої освіти. Копія відповідного документа є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, обсяг замовлення на підготовку фахівців передбачено у кількості 191 100 осіб, в тому числі на денній формі навчання - 171 355 осіб. Це менше затверджених у 2017 році показників на 9,6% і 9,5% відповідно.

У цьому році передбачається за кошти держбюджету підготувати майже 40 тис. молодших спеціалістів, понад 78 тис. бакалаврів, понад 62 тис. магістрів. У той же час незначно збільшено замовлення на аспірантів та докторантів. Крім того, передбачено підвищення кваліфікації для 214 тис. осіб.

На 2019 рік проектні показники прийомів фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів - 197 000 осіб (з них на денній формі навчання - 179 400 осіб); у 2020 році - 202 500 осіб (з них на денній формі навчання - 189 600 осіб).

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше в Міністерстві освіти і науки України розповіли про специфіку вступної кампанії-2018.