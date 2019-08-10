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Из-за непогоды в Украине обесточены населенные пункты в шести областях

Новости » Происшествия    10.08.2019 - 08:25
Из-за непогоды в Украине обесточены населенные пункты в шести областях
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

В Украине обесточены почти 130 населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, обесточены населенные пункты в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Донецкой и Волынской областях.

"В ночь с 9 на 10 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 129 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Киевская - 51, Черниговская - 32, Сумская - 26, Житомирская - 16, Донецкая - 3 и Волынская - 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в Николаевской области из-за непогоды повалены 35 деревьев.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 9 августа, Киев накрыл ураган. Из-за сильного ветра и ливня в городе повалены деревья. Кроме того, из-за непогоды в столице образовались пробки, движение транспорта было затруднено. Отметим, ураган в Киеве наблюдается второй раз за неделю.

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