В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В Украине с 11 по 15 октября продолжит удерживаться высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, чрезвычайная пожарная опасность сохранится в восточных, южных и центральных областях.

"С 11 по 15 октября во Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 октября, будет без осадков, однако в южных и восточных областях ожидаются дожди. Температура воздуха будет колебаться в районе +20 тепла.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в пятницу, 11 октября, в Украине будет прохладно, а в некоторых областях ожидаются дожди. В течение дня температура воздуха составит от +12 до +16 градусов, на юге от +15 до +20 градусов тепла. В Киеве в пятницу возможен дождь, а температура воздуха прогреется до +14 градусов.

Также РБК-Украина сообщало, погодные условия в Украине во второй декаде октября улучшатся, но не везде. Бабье лето, по прогнозам синоптиков, продлится вплоть до 15-го октября.