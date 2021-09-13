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В Україні збережеться тепло, на Заході і в Києві очікуються грози

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Україна, Понеділок 13 вересня 2021 07:00
В Україні збережеться тепло, на Заході і в Києві очікуються грози Фото: у Києві очікуються грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом сьогоднішнього дня, 13 вересня, в Україні збережеться тепла погода. У західних областях і в Києві очікуються грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в західних областях температура + 22-24 градусів вдень і +10-12 градусів вночі. У західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях очікуються грози.

У центральних і північних областях без опадів, температура вдень підніметься до +22-24 градусів, вночі +10-14 градусів.

На півдні вдень до +26-28 градусів, вночі +14-16 градусів. На сході вдень +23-26 градусів, вночі +10-14 градусів.

В Україні збережеться тепло, на Заході і в Києві очікуються грози

Погода в Києві

У столиці сьогодні очікуються грози. Температура повітря прогріється до + 24-26 градусів вдень. Вночі опуститься до + 12-14 градусів.

В Україні збережеться тепло, на Заході і в Києві очікуються грози

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