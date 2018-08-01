В Украине на соблюдение пожарной безопасности внепланово проверили свыше 33 тыс. объектов

Во время проверок устранили более 108 тыс. нарушений

В Украине на соблюдение пожарной безопасности в апреле-июне внепланово проверили более чем 33 тысячи объектов: около 4,8 тысячи ТРЦ, 26,7 тысячи детских учреждений и 1,8 тысячи больниц. Об этом сообщает "Слово і Діло".

В результате проверок за нарушения пожарной безопасности и невыполнение мероприятий, предписанных органами ГСЧС, к административной ответственности привлекли 32,6 тысячи руководителей учреждений и ответственных должностных лиц. Кроме того, подали 884 исковых заявления о приостановлении эксплуатации объектов.

Кроме этого, во время проверок устранили более 108 тысяч нарушений требований законодательства в сфере пожарной и техногенной безопасности.

Проверки начали после масштабного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово в марте этого года. Во время пожара погибли 64 человека, половина из них - дети. Во время расследования причин инцидента в системе безопасности ТЦ обнаружили серьезные нарушения: заблокированные эвакуационные выходы и отключенную систему оповещения о пожаре.

Отмечается, что за прошлый год в Украине произошло более 83 тысяч пожаров, в которых погибли 1,8 тысячи человек. При этом большая часть пожаров (70%) произошла из-за неосторожного обращения с огнем, 15,7% - из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок.

Инфографика ("Слово и Дело")

Напомним, по состоянию на 14 июля с начала года в Украине на пожарах погибло 997 человек, еще 787 пострадали.