В Україні на дотримання пожежної безпеки позапланово перевірили понад 33 тис. об'єктів

Під час перевірок усунули понад 108 тис. порушень

В Україні на дотримання пожежної безпеки у квітні-червні позапланово перевірили більш ніж 33 тисячі об'єктів: близько 4,8 тисячі ТРЦ, 26,7 тисячі дитячих установ і 1,8 тисячі лікарень. Про це повідомляє "Слово і Діло".

У результаті перевірок за порушення пожежної безпеки та невиконання заходів, приписаних органами ДСНС, до адміністративної відповідальності притягнули 32,6 тисячі керівників установ та відповідальних посадових осіб. Крім того, подали 884 позовні заяви про призупинення експлуатації об'єктів.

Крім цього, під час перевірок усунули понад 108 тисяч порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Перевірки розпочали після масштабної пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово у березні цього року. Під час пожежі загинули 64 людини, половина з них - діти. Під час розслідування причин інциденту в системі безпеки ТЦ виявили серйозні порушення: заблоковані евакуаційні виходи та відключену систему оповіщення про пожежу.

Зазначається, що за минулий рік в Україні відбулося понад 83 тисячі пожеж, в яких загинули 1,8 тисячі осіб. При цьому більша частина пожеж (70%) сталася через необережне поводження з вогнем, 15,7% - через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроустановок.

Інфографіка ("Слово і Діло")

Нагадаємо, станом на 14 липня з початку року в Україні на пожежах загинуло 997 осіб, ще 787 постраждали.