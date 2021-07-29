В Украине собираются закупить 600 "скорых", не соответствующих потребностям медиков

"МТТ (медико-технические требования) предусматривают, что все автомобили должны быть укомплектованы приемными устройствами для носилок с амортизацией. Для понимания: их стоимость - от 9 тыс. евро, что в отношении ожидаемой стоимости всей "скорой" составляет около 15%. Если прибавить стоимость самого дешевого базового авто и расходов на изготовление медицинского салона, то более чем на 15 единиц медицинского оборудования останутся "копейки", - заявили в компании ООО "Ксенко авто продакшн".

В компании считают, что государство собирается ухудшить уровень

оказания экстренной медицинской помощи и закупить дешевые авто с самым дешевым медицинским салоном и оборудованием.

Однако не всем производителям "скорых" в Украине необходимо искать более дешевые альтернативы привычной, качественной аппаратуре, чтобы уложиться в рамки ожидаемой стоимости.

"Бюджетные" варианты наполнения медицинского салона "скорых" отлично подойдут ООО "Спец-Ком Сервис", который готов поставлять машины с медоборудованием noname-производителей из Китая. Такое оборудование проработает максимум год-два. И затем машины, на которых потратят сотни миллионов гривен, можно будет списывать.

Специалисты "Ксенко авто продакшн" отмечают, что в указанных тендерах ни для одного электрического устройства не установлены требования относительно температуры эксплуатации, не предусмотрена защита приборов от попадания жидкости, а грузоподъемность носилок разрешена на уровне 170 кг вместо стандартных 250 кг. Все это несет в себе угрозу как для пациента, так и для медиков, а оборудование может выйти из строя сразу по истечении гарантийного срока.

"Получается, что государство закупит дешевые авто, с самым дешевым медицинским салоном, с самым дешевым медицинским оборудованием, но с гидропневматическим приемным устройством. Мартын босой, но в шляпе", - уверены в "Ксенко".

При этом "Спец-Ком Сервис" известен срывами сроков поставок автомобилей. Например, крупный заказ на 114 машин скорой помощи предприятие выполнило с опозданием более чем на месяц. Также в реестре судебных решений есть множество споров между заказчиками, в т.ч. - Министерством обороты и "Спец-Ком Сервис" из-за срыва сроков или условий поставки. Очевидно, стандартные требования к качеству "скорых" и срокам их производства не укладываются в производственные возможности и "Спец-Ком Сервис".