В Україні збираються закупити 600 "швидких", які не відповідають потребам медиків

"МТВ (медико-технічні вимоги) передбачають, що всі автомобілі повинні бути укомплектовані прийомними пристроями для носилок з амортизацією. Для розуміння: їх вартість - від 9 тис. євро, що щодо очікуваної вартості всієї "швидкої" становить близько 15%. Якщо додати вартість найдешевшого базового авто і витрат на виготовлення медичного салону, то більш ніж на 15 одиниць медичного обладнання залишаться "копійки", - заявили в компанії ТОВ "Ксенко авто продакшн".

У компанії вважають, що держава збирається погіршити рівень надання екстреної медичної допомоги та закупити дешеві авто з найдешевшим медичним салоном і обладнанням.

Однак не всім виробникам "швидких" в Україні необхідно шукати більш дешеві альтернативи звичній, якісній апаратурі, щоб укластися в рамки очікуваної вартості. "Бюджетні" варіанти наповнення медичного салону "швидких" відмінно підійдуть ТОВ "Спец-Ком Сервіс", який готовий поставляти машини з медобладнанням noname-виробників з Китаю. Таке обладнання пропрацює максимум рік-два. І потім машини, на яких витратять сотні мільйонів гривень, можна буде списувати.

Фахівці "Ксенко авто продакшн" відзначають, що в зазначених тендерах ні для одного електричного пристрою не встановлено вимог щодо температури експлуатації, не передбачений захист приладів від попадання рідини, а вантажопідйомність носилок дозволена на рівні 170 кг замість стандартних 250 кг. Все це несе в собі загрозу як для пацієнта, так і для медиків, а обладнання може вийти з ладу відразу після закінчення гарантійного терміну.

"Виходить, що держава закупить дешеві авто, з найдешевшим медичним салоном, з найдешевшим медичним обладнанням, але з гідропневматичним на приймальний пристрій. Мартин босий, але в капелюсі", - впевнені в "Ксенко".

При цьому "Спец-Ком-Сервіс" відомий зривами термінів поставок автомобілів. Наприклад, велике замовлення на 114 машин швидкої допомоги підприємство виконало із запізненням більш ніж на місяць. Також в реєстрі судових рішень є безліч суперечок між замовниками, в т.ч. - Міністерством обороти й "Спец-Ком-Сервіс" через зрив термінів або умов поставки. Очевидно, стандартні вимоги до якості "швидких" і термінів їх виробництва не вкладаються у виробничі можливості та "Спец-Ком-Сервіс".