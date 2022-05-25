ru ua
Ср, 25 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине собираются вернуть госрегулирование цен на бензин: когда это произойдет

Новина українською →
Украина, Среда 25 мая 2022 13:58
В Украине собираются вернуть госрегулирование цен на бензин: когда это произойдет Фото: АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине собираются вернуть госрегулирование цен на бензин и дизтопливо. Его введут снова, когда дефицит топлива на украинском рынке исчезнет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра экономики Дениса Кудина во время круглого стола Energy Club.

"Мы упразднили ценовое регулирование временно. Цена выросла - до уровня мелкой группы. Собственно, мы так и прогнозировали. Но это не значит, что правительство позволит заниматься мародерством", - сказал Кудин, сообщив о проверках отдельных предприятий, продававших бензин по необоснованно высоким ценам.

По словам Кудина, госрегулирование вернут в том или ином виде, когда дефицит топлива на украинском рынке исчезнет.

"Лаг снабжения, время от контрактирования до вывоза в Украину может быть до 30 дней. Есть примеры, когда крупные операторы ввезли горючее в Констанцу (порт в Румынии - прим. ред.) еще месяц назад, и до сих пор не весь этот объем въехал в Украину", - сказал он.

Именно по этой причине, как объясняет Кудин, как только ситуация нормализуется, ценовое регулирование на рынок вернется.

Как сообщалось, ранее правительство Украины приостановило государственное регулирование цен на моторное топливо. С операторами рынка была достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЗС бензин
NEWS
Все налоги вернуть: глава Минфина предложил отменить льготы, введенные после начала войны
Все налоги вернуть: глава Минфина предложил отменить льготы, введенные после начала войны
DAILY
Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту