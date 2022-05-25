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В Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин: коли це станеться

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Україна, Середа 25 травня 2022 13:58
В Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин: коли це станеться Фото: АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин та дизпаливо. Його запровадять знову, коли дефіцит палива на українському ринку зникне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра економіки Дениса Кудіна під час круглого столу Energy Club.

"Ми скасували цінове регулювання тимчасово. Ціна виросла - до рівня дрібної групи. Власне, ми так і прогнозували. Але це не означає, що уряд дозволить займатися мародерством", - сказав Кудін, повідомивши про перевірки окремих підприємств, які продавали бензин за необґрунтовано високими цінами.

За словами Кудіна, держрегулювання повернуть у тому чи іншому вигляді, коли дефіцит палива на українському ринку зникне.

"Лаг постачання, час від контрактування до вивезення в Україну може бути до 30 днів. Є приклади, коли великі оператори ввезли пальне до Констанци (порт у Румунії - прим. ред.) ще місяць тому, і досі не весь цей обсяг в'їхав в Україну", - сказав він.

Саме з цієї причини, як пояснює Кудін, щойно ситуація нормалізується, цінове регулювання на ринок повернеться.

Як повідомлялося, раніше уряд України призупинив державне регулювання цін на моторне паливо. З операторами ринку було досягнуто домовленості про максимальну вартість бензину та дизельного палива на АЗС.

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АЗС бензин
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