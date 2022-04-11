UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине собираются расконсервировать колонию для пленных оккупантов, - Денисова

Фото: омбудсмен по правам человека Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине собираются расконсервировать одну из колоний. Ее передадут на нужды Министерства обороны для удержания российских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой изданию LB.ua.

По ее словам, в Украине создают лагерь для российских оккупантов, попавших в плен. Его могут разместить на базе одной из неработающих колоний.

"Действительно, есть такая позиция и такая цель, чтобы создать отдельный лагерь. У нас достаточно колоний, которые не работают, в которых нет удерживаемых лиц. Какую можно передать Вооруженным силам Украины, Министерству обороны Украины, и там сделать такой лагерь", - отметила Денисова.

Напомним, Кабмин утвердил порядок содержания военных пленных в Украине в соответствии с Женевской конвенцией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныДенисова