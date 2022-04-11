В Украине собираются расконсервировать колонию для пленных оккупантов, - Денисова

В Украине собираются расконсервировать одну из колоний. Ее передадут на нужды Министерства обороны для удержания российских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой изданию LB.ua .

По ее словам, в Украине создают лагерь для российских оккупантов, попавших в плен. Его могут разместить на базе одной из неработающих колоний.

"Действительно, есть такая позиция и такая цель, чтобы создать отдельный лагерь. У нас достаточно колоний, которые не работают, в которых нет удерживаемых лиц. Какую можно передать Вооруженным силам Украины, Министерству обороны Украины, и там сделать такой лагерь", - отметила Денисова.