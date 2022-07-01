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В Украине собирают "армию дронов" для ВСУ

Фото: Украина собирает "армию дронов" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине запускают специальный проект для сбора беспилотников для нужд защитников. Программа получила название "армия дронов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

Проект основали Генштаб ВСУ, Минцифра и UNITED24. Программа включает не только системную закупку дронов, а также их ремонт и курс обучения пилотов

Сейчас собираются приобрести 200 профессиональных беспилотных авиационных комплексов тактического уровня для воздушной разведки. Такие БПЛА могут летать в течение суток на расстояние до 160 километров и на высоте до 5 километров. Они оснащены несколькими камерами с тепловизором, датчиками положения и программным обеспечением.

Желающие могут сделать пожертвование на сайте UNITED24 или же отдать собственный беспилотник.

Украинцев просят пожертвовать дроном, если он имеет:

  • батарею емкостью не менее 5000 мАч;
  • дальность полета от 1 км;
  • камеру с разрешением не менее 20 Мп;
  • длительность зарядки не менее 30 минут;
  • параметры фото - не менее 5280х3956, параметры видео не менее 3840x2160;
  • желательно с джойстиком и пультом управления.

Отправить свой дрон можно "Новой почтой", указав, что аппарат идет на нужды армии, или на склад партнеров проекта - "Help Ukraine" в Польше или "Razom for Ukraine" в США.

Напомним, что украинцы недавно собрали 600 млн гривен на ударные беспилотники "Байрактары", которые, как выяснилось, будут переданы бесплатно.

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