В Украине собирают "армию дронов" для ВСУ

В Украине запускают специальный проект для сбора беспилотников для нужд защитников. Программа получила название "армия дронов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.
Проект основали Генштаб ВСУ, Минцифра и UNITED24. Программа включает не только системную закупку дронов, а также их ремонт и курс обучения пилотов
Сейчас собираются приобрести 200 профессиональных беспилотных авиационных комплексов тактического уровня для воздушной разведки. Такие БПЛА могут летать в течение суток на расстояние до 160 километров и на высоте до 5 километров. Они оснащены несколькими камерами с тепловизором, датчиками положения и программным обеспечением.
Желающие могут сделать пожертвование на сайте UNITED24 или же отдать собственный беспилотник.
Украинцев просят пожертвовать дроном, если он имеет:
Отправить свой дрон можно "Новой почтой", указав, что аппарат идет на нужды армии, или на склад партнеров проекта - "Help Ukraine" в Польше или "Razom for Ukraine" в США.
Напомним, что украинцы недавно собрали 600 млн гривен на ударные беспилотники "Байрактары", которые, как выяснилось, будут переданы бесплатно.
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