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В Украине сняли первый интерактивный сериал "Образовательный герой"

Пресс-релизы, Среда 15 июля 2020 13:43

Команда "Образовательного Хаба города Киева", вдохновленная громким сериалом с множественным выбором "Черное зеркало" от компании Netflix, сняла первый интерактивный сериал "Образовательный герой".

"В отличие от обычных видео-лекций, каждая серия - это одновременно и интересный квест, и компьютерная игра, и соревнование с самим собой", - рассказывает директор Образовательного Хаба города Киева Мария Богуслав.

"Уникальность сериала в том, что зритель самостоятельно выбирает действия одного из героев из нескольких вариантов, что приводит к различным финалов в каждой серии. Мы продолжаем создавать образовательные продукты в инновационном формате Edutainment, в котором сочетаются обучение и развлечения. Ведь в современном світілюдиз одной стороны постоянно требуют новых знаний, а с другой - перегружены информацией и стремятся более легкого контента. Именно поэтому мы предлагаем развлечься с пользой", - добавила она.

Стать главным героем первого в Украине интерактивного сериала "Образовательный герой" можно бесплатно на портале Образовательного Хаба города Киева.

Зрители смогут попытаться получить три миллиона гривен на свой проект, осуществить успешные продажи своих услуг и добиться правильного выполнения задачи от своей подчиненной.

Также на портале Образовательного хаба вы можете продолжить овладевать soft skills. Все материалы, размещенные на сайте, доступны бесплатно.

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