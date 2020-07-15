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В Україні зняли перший інтерактивний серіал "Освітній герой"

Прес-релізи, Середа 15 липня 2020 13:43

Команда "Освітнього Хабу міста Києва", яка надихнулась гучним серіалом з множинним вибором "Чорне дзеркало" від компанії Netflix, зняла перший інтерактивний серіал "Освітній герой".

"На відміну від звичайних відео-лекцій, кожна серія - це одночасно і цікавий квест, і комп’ютерна гра, і змагання з самим собою", - розповідає директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав.

"Унікальність серіалу в тому, що глядач самостійно обирає дії одного з героїв з декількох варіантів, що приводить до різних фіналів в кожній серії. Ми продовжуємо створювати освітні продукти в інноваційному форматі Edutainment, в якому поєднуються навчання та розваги. Адже у сучасному світілюдиз одного боку постійно потребують нових знань, а з іншого - перевантажені інформацією і прагнуть більш легкого контенту. Саме тому ми пропонує морозважатись з користю", - додала вона.

Стати головним героєм першого в Україні інтерактивного серіалу "Освітній герой" можна безкоштовно на порталі Освітнього Хабу міста Києва.

Глядачі зможуть спробувати отримати три мільйони гривень на свій проєкт, здійснити успішні продажі своїх послуг та досягти правильного виконання завдань від своєї підлеглої.

Також на порталі Освітнього хабу ви можете продовжити опановувати soft skills. Всі матеріали, розміщені на сайті, доступні безкоштовно.

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