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В Україні знизився рівень безробіття

Новини » Суспільство     25.12.2019 - 14:19
В Україні знизився рівень безробіття
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Рівень безробіття знизився на 0,7% у порівнянні з минулим роком

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в Україні за рік знизився рівень безробіття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Мілованова.

За даними міністра, рівень безробіття знизився на 0,7% в порівнянні з минулим роком.

"Рівень безробіття населення у віці 15-70 років зменшився до 7,3% (порівняно з 8,0% у ІІІ кв. 2018 року), у працездатному віці – до 7,6%. Кількість безробітного населення як у віці 15-70 років, так і у працездатному віці зменшилася і сформувалася майже на однаковому рівні (1 329 тис. осіб та 1 328 тис. осіб відповідно)", - повідомив Мілованов.

За словами, Мілованова, зростання зайнятості та зниження безробіття викликане насамперед продовженням високої економічної активності.

"На обсяги пропозиції робочої сили на ринку праці впливало подальше збільшення обсягів необхідного для виходу на пенсію страхового стажу, а також висока динаміка зростання рівня оплати праці (реальна заробітна плата у ІІІ кв. 2019 року зросла на 9,0% р/р, продуктивність праці в ІІІ кв. 2019 року зросла на 2,5% р/р)", - резюмував міністр економіки.

Раніше Милованов розповів про макроекономічні ризики для України. За його словами, найбільший макроекономічний ризик для України - зовнішній. Зокрема, це падіння цін на метал.

Додамо, за показником валового внутрішнього продукту (ВВП) на основі паритету купівельної спроможності частка економіки України становить 0,3% від світового ВВП. Найбільше цьому сприяє вітчизняний аграрний сектор

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