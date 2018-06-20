В Украине снизились цены на продукты потребительской корзины

Больше всего подешевели яйца, которые потеряли 10% стоимости

По данным Государственной службы статистики Украины в мае 2018 года яйца, гречка, картофель и репчатый лук стали лидерами по снижению цен в сравнении с предыдущим месяцем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как отмечается, больше всего подешевели яйца, которые потеряли 10% стоимости (24,17 грн/десяток в мае против 26,65 грн/десяток в апреле).

Также цены снизились:

- на 8% - гречневые крупы, которые в среднем по стране в мае 2018 года стоили 17,38 грн/кг;

- на 4,1% - лук репчатый (6,57 грн/кг);

- на 3,8% - картофель (7,54 грн/кг);

- на 2,4% - сало (68,77 грн/кг);

- на 2% - сахар (14,83 грн/кг);

- на 1,8% - куриное филе (6,57 грн/кг).

"Почти неизменными по сравнению с апрелем остались цены на масло сливочное, масло, хлеб и муку, макаронные изделия, свинину и говядину, молоко, сыры и свеклу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что увеличение цен произошло на морковь, белокочанную капусту и яблоки, что связано с сезонным фактором.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 13,7% в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года.