В Україні знизились ціни на продукти споживчого кошику

Найбільше подешевшали яйця, які втратили 10% вартості

За даними Державної служби статистики України у травні 2018 року яйця, гречка, картопля та ріпчаста цибуля стали лідерами за зниженням цін у порівнянні із попереднім місяцем. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як зазначається, найбільше подешевшали яйця, які втратили 10% вартості (24,17 грн/десяток у травні проти 26,65 грн/десяток у квітні).

Також ціни знизилися:

- на 8% - гречані крупи, які у середньому по країні у травні 2018 року коштували 17,38 грн/кг;

- на 4,1% - цибуля ріпчаста (6,57 грн/кг);

- на 3,8% - картопля (7,54 грн/кг);

- на 2,4% - сало (68,77 грн/кг);

- на 2% - цукор (14,83 грн/кг);

- на 1,8% - куряче філе (6,57 грн/кг).

"Майже незмінними у порівнянні із квітнем залишилися ціни на масло вершкове, олію, хліб та борошно, макаронні вироби, свинину та яловичину, молоко, сири та буряк", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що збільшення цін відбулося на моркву, білокачанну капусту та яблука, що пов’язано із сезонним фактором.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 13,7% у травні 2018 року у порівнянні з травнем 2017 року.