Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Україні знизились ціни на продукти споживчого кошику

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 09:40
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше подешевшали яйця, які втратили 10% вартості

За даними Державної служби статистики України у травні 2018 року яйця, гречка, картопля та ріпчаста цибуля стали лідерами за зниженням цін у порівнянні із попереднім місяцем. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як зазначається, найбільше подешевшали яйця, які втратили 10% вартості (24,17 грн/десяток у травні проти 26,65 грн/десяток у квітні).

Також ціни знизилися:

- на 8% - гречані крупи, які у середньому по країні у травні 2018 року коштували 17,38 грн/кг;

- на 4,1% - цибуля ріпчаста (6,57 грн/кг);

- на 3,8% - картопля (7,54 грн/кг);

- на 2,4% - сало (68,77 грн/кг);

- на 2% - цукор (14,83 грн/кг);

- на 1,8% - куряче філе (6,57 грн/кг).

"Майже незмінними у порівнянні із квітнем залишилися ціни на масло вершкове, олію, хліб та борошно, макаронні вироби, свинину та яловичину, молоко, сири та буряк", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється,  що збільшення цін відбулося на моркву, білокачанну капусту та яблука, що пов’язано із сезонним фактором.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 13,7% у травні 2018 року у порівнянні з травнем 2017 року.

Рівень безробіття в Україні в травні знизився, - Держстат МЕРТ запропонувало підвищити ціни на алкоголь
Теги публікації: Державна служба статистики, цены, продукты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся