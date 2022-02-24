В Украине остановили обращениие всех ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) остановила оборащение всех ценных бумаг. Решение принято на внеочередном заседании 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Временно с 11:00 24 февраля 2022 года остановить обращение всех ценных бумаг, а также проведение операций в системе депозитарного учета", - говорится в сообщении.

Остановка не касается операций необходимых для проведения:

Национальным банком монетарной и денежно-кредитной политики;

Министерством финансов операций по обслуживанию государственного долга.

"Депозитарным учреждениям, которым Национальным депозитарием открыты агрегированные счета, обеспечить передачу информации из баз данных в Национальный депозитарий Украины для обеспечения его дальнейшего резервного копирования и хранения", - отмечается в сообщении.