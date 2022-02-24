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В Украине остановили обращениие всех ценных бумаг

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 11:13
В Украине остановили обращениие всех ценных бумаг Фото: обращение ценных бумаг остановили в Украине 24 февраля из-за военного положения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) остановила оборащение всех ценных бумаг. Решение принято на внеочередном заседании 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Временно с 11:00 24 февраля 2022 года остановить обращение всех ценных бумаг, а также проведение операций в системе депозитарного учета", - говорится в сообщении.

Остановка не касается операций необходимых для проведения:

  • Национальным банком монетарной и денежно-кредитной политики;
  • Министерством финансов операций по обслуживанию государственного долга.

"Депозитарным учреждениям, которым Национальным депозитарием открыты агрегированные счета, обеспечить передачу информации из баз данных в Национальный депозитарий Украины для обеспечения его дальнейшего резервного копирования и хранения", - отмечается в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 24 февраля ввела военное положение в Украине из-за того, что Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что банковская система в условиях военного положения продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление, которым предусмотрен ряд ограничений по снятию наличных. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.

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