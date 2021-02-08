В Украине из-за снегопадов не работают два аэропорта

По данным ведомства, несмотря на ухудшение погоды все аэропорты в Украине работают в штатном режиме. Однако в Виннице и Черновцах аэропорты приостановили свою работу.

Кроме того, движение железнодорожного транспорта обеспечено.

Как отметили в МВД, в течение дня спасатели буксировали 72 транспортных средства и оказали помощь 175 людям.

"По состоянию на 18:00 наблюдается местами небольшой снег в Черкасской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой областях и Киеве. В Закарпатской области - небольшой дождь", - говорится в сообщении.