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В Украине из-за снегопадов не работают два аэропорта

Новина українською → Винница, Понедельник 08 февраля 2021 20:39
В Украине из-за снегопадов не работают два аэропорта Фото: самолет (facebook.com/airportboryspil)
Автор: РБК-Украина

В понедельник вечером, 8 февраля, в Украине наблюдаются снегопады. В связи с этим в двух городах приостановлена работа воздушных гаваней.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram.

По данным ведомства, несмотря на ухудшение погоды все аэропорты в Украине работают в штатном режиме. Однако в Виннице и Черновцах аэропорты приостановили свою работу.

Кроме того, движение железнодорожного транспорта обеспечено.

Как отметили в МВД, в течение дня спасатели буксировали 72 транспортных средства и оказали помощь 175 людям.

"По состоянию на 18:00 наблюдается местами небольшой снег в Черкасской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой областях и Киеве. В Закарпатской области - небольшой дождь", - говорится в сообщении.

Напомним, Украину с самого утра 8 февраля накрыли снегопады. Температура воздуха опустилась до -12, В Киевской области значительный снег, метели. На дорогах гололедица.

Кроме того, в семи областях ограничили движение грузового транспорта. В регионах идет сильный снег.

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