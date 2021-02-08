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В Україні через снігопади не працюють два аеропорти

Новость на русском → Винниця, Понеділок 08 лютого 2021 20:39
В Україні через снігопади не працюють два аеропорти Фото: літак (facebook.com/airportboryspil)
Автор: РБК-Україна

У понеділок ввечері, 8 лютого, в Україні спостерігаються снігопади. У зв'язку з цим у двох містах припинена робота повітряних гаваней.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України в Telegram.

За даними відомства, попри погіршення погоди всі аеропорти в Україні працюють у штатному режимі. Однак у Вінниці та Чернівцях аеропорти призупинили свою роботу.

Крім того, рух залізничного транспорту забезпечено.

Як зазначили в МВС, протягом дня рятувальники буксирували 72 транспортних засоби і надали допомогу людям 175.

"Станом на 18:00 спостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Полтавській, Донецькій областях і Києві. У Закарпатській області - невеликий дощ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україну з самого ранку 8 лютого снігопади накрили. Температура повітря опустилася до -12, У Київській області значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

Крім того, у семи областях обмежили рух вантажного транспорту. В регіонах йде сильний сніг.

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