В Україні через снігопади не працюють два аеропорти

У понеділок ввечері, 8 лютого, в Україні спостерігаються снігопади. У зв'язку з цим у двох містах припинена робота повітряних гаваней.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України в Telegram.

За даними відомства, попри погіршення погоди всі аеропорти в Україні працюють у штатному режимі. Однак у Вінниці та Чернівцях аеропорти призупинили свою роботу.

Крім того, рух залізничного транспорту забезпечено.

Як зазначили в МВС, протягом дня рятувальники буксирували 72 транспортних засоби і надали допомогу людям 175.

"Станом на 18:00 спостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Полтавській, Донецькій областях і Києві. У Закарпатській області - невеликий дощ", - йдеться в повідомленні.