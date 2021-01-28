В Украине из-за снегопадов нет проезда к 8 населенным пунктам

Сегодня, 28 января, в Украине наблюдается ухудшение погодных условий. Из-за сильных снегопадов в Одесской и Николаевской областях на дорогах государственного и местного значения ограничено движение транспорта, а к 8 населенным пунктам и вовсе отсутствует проезд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, из-за значительных осадков в трех районах Одесской области отсутствует проезд к населенным пунктам. В частности, в Одесском районе к 1 населенному пункту, в Белгород-Днестровском - к 5 и в Березовском - к 2.

Кроме того, в Одесской области ограничено движение транспорта на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса-Кучурган и на всех автодорогах местного значения. В Николаевской области есть ограничения на дорогах Н-24 Благовещенское-Николаев, М-13 Кропивницкий-Платонове.

Также на автодороге М-05 Киев-Одесса из-за переметов и гололед образовался затор из около ста грузовиков и протяженностью около 4 км. Дорожники задействовали снегоуборочную технику. Движение перекрыто подразделениями Нацполиции.

Напомним, из-за сильных снегопадов в Украине некоторые населенные пункты могут остаться без света и транспорта.

Также сообщалось, что Киеве просят водителей не пользоваться личным автомобилем из-за сильных снегопадов.