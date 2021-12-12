В Украине следующая неделя начнется со снегопада на западе и дождей в центре

Следующая неделя начнется со снегопада на западе и дождей в центре Украины. Синоптики дали прогноз погоды на понедельник.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
В западных областях прогнозируют снегопады, в северных и Киевской областях - снег с дождем. В центральных и южных регионах ожидаются сильные дожди. Температура воздуха составит:
Напомним, погода в Украине будет со значительными осадками в виде мокрого снега и сильных дождей в некоторых регионах, при этом температура воздуха в целом ожидается относительно комфортной.