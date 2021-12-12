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В Украине следующая неделя начнется со снегопада на западе и дождей в центре

Автор: Анастасия Рокитна

Следующая неделя начнется со снегопада на западе и дождей в центре Украины. Синоптики дали прогноз погоды на понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

В западных областях прогнозируют снегопады, в северных и Киевской областях - снег с дождем. В центральных и южных регионах ожидаются сильные дожди. Температура воздуха составит:

  • на западе днем -3+5, а ночью -3+4,
  • на севере днем 0+4, а ночью 0+4,
  • на востоке днем 0 + 4, а ночью-1-3,
  • на юге днем +6+10, а ночью +4+9,
  • в центре днем +2+6, а ночью +2+4.

Напомним, погода в Украине будет со значительными осадками в виде мокрого снега и сильных дождей в некоторых регионах, при этом температура воздуха в целом ожидается относительно комфортной.

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Погода в Украине