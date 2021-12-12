RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні наступний тиждень розпочнеться зі снігопаді на заході та дощів у центрі

Автор: Анастасія Рокитна

Наступний тиждень розпочнеться зі снігопаді на заході та дощів у центрі України. Синоптики дали прогноз погоди на понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

В західних областях прогнозують снігопади, у північних та Київській областях - сніг з дощем. У центральних та південних регіонах очікуються сильні дощі. Температура повітря складе:

  • на заході вдень -3+5, а вночі -3+4,
  • на півночі вдень 0+4, а вночі 0+4,
  • на сході вдень 0+4, а вночі -1-3,
  • на півдні вдень +6+10, а вночі +4+9,
  • у центрі вдень +2+6, а вночі +2+4.

Нагадаємо, погода в Україні буде зі значними опадами у вигляді мокрого снігу і сильних дощів у деяких регіонах, при цьому температура повітря в цілому очікується порівняно комфортною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні