В Україні наступний тиждень розпочнеться зі снігопаді на заході та дощів у центрі

Наступний тиждень розпочнеться зі снігопаді на заході та дощів у центрі України. Синоптики дали прогноз погоди на понеділок.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
В західних областях прогнозують снігопади, у північних та Київській областях - сніг з дощем. У центральних та південних регіонах очікуються сильні дощі. Температура повітря складе:
Нагадаємо, погода в Україні буде зі значними опадами у вигляді мокрого снігу і сильних дощів у деяких регіонах, при цьому температура повітря в цілому очікується порівняно комфортною.