В Украине следующая неделя начнется со снегопада на западе и дождей в центре
Фото: неделя начнется со снегопада и дождей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Следующая неделя начнется со снегопада на западе и дождей в центре Украины. Синоптики дали прогноз погоды на понедельник.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
В западных областях прогнозируют снегопады, в северных и Киевской областях - снег с дождем. В центральных и южных регионах ожидаются сильные дожди. Температура воздуха составит:
- на западе днем -3+5, а ночью -3+4,
- на севере днем 0+4, а ночью 0+4,
- на востоке днем 0 + 4, а ночью-1-3,
- на юге днем +6+10, а ночью +4+9,
- в центре днем +2+6, а ночью +2+4.
Напомним, погода в Украине будет со значительными осадками в виде мокрого снега и сильных дождей в некоторых регионах, при этом температура воздуха в целом ожидается относительно комфортной.