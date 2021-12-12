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В Україні наступний тиждень розпочнеться зі снігопаді на заході та дощів у центрі

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Київ, Неділя 12 грудня 2021 15:22
В Україні наступний тиждень розпочнеться зі снігопаді на заході та дощів у центрі Фото: тиждень розпочнеться зі снігопаді та дощів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Наступний тиждень розпочнеться зі снігопаді на заході та дощів у центрі України. Синоптики дали прогноз погоди на понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

В західних областях прогнозують снігопади, у північних та Київській областях - сніг з дощем. У центральних та південних регіонах очікуються сильні дощі. Температура повітря складе:

  • на заході вдень -3+5, а вночі -3+4,
  • на півночі вдень 0+4, а вночі 0+4,
  • на сході вдень 0+4, а вночі -1-3,
  • на півдні вдень +6+10, а вночі +4+9,
  • у центрі вдень +2+6, а вночі +2+4.

В Україні наступний тиждень розпочнеться зі снігопаді на заході та дощів у центрі

Нагадаємо, погода в Україні буде зі значними опадами у вигляді мокрого снігу і сильних дощів у деяких регіонах, при цьому температура повітря в цілому очікується порівняно комфортною.

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