В Україні наступний тиждень розпочнеться зі снігопаді на заході та дощів у центрі
Фото: тиждень розпочнеться зі снігопаді та дощів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Наступний тиждень розпочнеться зі снігопаді на заході та дощів у центрі України. Синоптики дали прогноз погоди на понеділок.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
В західних областях прогнозують снігопади, у північних та Київській областях - сніг з дощем. У центральних та південних регіонах очікуються сильні дощі. Температура повітря складе:
- на заході вдень -3+5, а вночі -3+4,
- на півночі вдень 0+4, а вночі 0+4,
- на сході вдень 0+4, а вночі -1-3,
- на півдні вдень +6+10, а вночі +4+9,
- у центрі вдень +2+6, а вночі +2+4.
Нагадаємо, погода в Україні буде зі значними опадами у вигляді мокрого снігу і сильних дощів у деяких регіонах, при цьому температура повітря в цілому очікується порівняно комфортною.