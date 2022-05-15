Украине под силу выиграть войну против РФ, - Столтенберг

Результаты первых трех месяцев войны показали, что Вооруженные силы Украины могут одержать победу над российскими войсками.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Он уточнил, что войска РФ не смогли захватить Киев, Харьков и их штурм на Донбассе также не увенчался успехом.

"Украина может выиграть эту войну. России не удалось выполнить свои первоначальные планы", - заявил генсек Альянса.

Ранее мы сообщали, что страны НАТО готовы предоставлять поддержку Украине по сдерживанию российской агрессии до момента победы украинских войск, заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Также мы писали, что, по словам Йенса Столтенберга, НАТО оказывает массовую поддержку Украине в войне с Россией. Однако Альянс не будет становиться стороной конфликта.

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