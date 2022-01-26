В Украине школы отправляют на дистанционку: рекомендация МОН

Министерство образования и науки рекомендует ввести для учащихся 5-11 классов дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса. Ведомство направило учредителям и руководителям учебных заведений рекомендательные письма.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт МОН.
МОН опубликовало такие рекомендации:
В министерстве уточнили, что высшие военные учебные заведения (учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения), военные учебные подразделения, военные колледжи сержантского состава, профессиональные колледжи со специфическими условиями обучения организуют образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых находятся.
В Украине за минувшие сутки зафиксировали более 24 тысяч новых случаев коронавируса. Уже вторую неделю в стране наблюдается такая динамика распространения болезни. Ранее в Минздраве сообщили о начале новой волны коронавируса.