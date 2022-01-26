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В Украине школы отправляют на дистанционку: рекомендация МОН

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство образования и науки рекомендует ввести для учащихся 5-11 классов дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса. Ведомство направило учредителям и руководителям учебных заведений рекомендательные письма.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт МОН.

МОН опубликовало такие рекомендации:

  • организовать образовательный процесс в школах для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения минимум в течение двух недель;
  • в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий;
  • в учреждениях профессионального высшего, высшего образования всех форм собственности и сфер управления ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года, учитывая необходимые изменения в график образовательного процесса и расписания занятий.

В министерстве уточнили, что высшие военные учебные заведения (учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения), военные учебные подразделения, военные колледжи сержантского состава, профессиональные колледжи со специфическими условиями обучения организуют образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых находятся.

Вспышка коронавируса

В Украине за минувшие сутки зафиксировали более 24 тысяч новых случаев коронавируса. Уже вторую неделю в стране наблюдается такая динамика распространения болезни. Ранее в Минздраве сообщили о начале новой волны коронавируса.

Напомним, в ООН указали на последствия пандемии для школьников из-за дистанционного обучения.

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